Женщина выпила бутылку спиртного прямо в магазине и отказалась платить

За минувшие выходные сотрудники Росгвардии неоднократно выезжали по вызовам персонала магазинов. Нарушителей задержали в Петрозаводске и Кондопоге, сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, в одной из торговых точек Кондопоги женщина взяла бутылку спиртного из холодильника и тут же выпила ее. Когда 38-летнюю посетительницу попросили заплатить, она отказалась сделать это. Сотрудники вызвали силовиков, даму задержали.

В гипермаркете Петрозаводска 19-летний молодой человек вынес мимо кассы товар и не оплатил его. В том же магазине чуть ранее мужчина пытался пронести без оплаты алкоголь. Воришек задержали и передали полиции. // фото: Росгвардия