Бывший супруг едва не убил жительницу Карелии

В Пудожском районе в полицию обратилась жительница одного из поселков. Женщина рассказала, что ей угрожали убийством, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как выяснил участковый, в гости к потерпевшей пришел бывший супруг. Мужчина стал требовать, чтобы женщина показала ему переписку в телефоне. Та попыталась уладить конфликт, но бывший родственник схватил нож и начал угрожать ей. Свидетелем инцидента стала мать женщины.

В отношении 32-летнего мужчины возбуждено уголовное дело об угрозе убийством. Он находится под подпиской о невыезде. // Фото: unsplash.com