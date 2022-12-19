В аварии на путепроводе пострадала 18-летняя девушка

На 86 километре автодороги Суоярви–Койриноя вечером в субботу, 18 декабря, произошла авария с пострадавшим.

В Госавтоинспекции Карелии предварительно установили, что 18-летний автомобиль «Фольксваген Поло» при прохождении поворота занесло, автомобиль наехал на бетонный блок путепровода.

В итоге пострадала 18-летняя девушка-пассажир. Как уточнили в дорожной полиции, девушка не была пристегнута ремнем безопасности. Проводится проверка. // фото ГИБДД РК