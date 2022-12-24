Женщина в Петрозаводске ранила мужа в ногу и невольно убила его

Жена в Петрозаводске убила мужа, хотя не собиралась этого делать. Сейчас женщина находится под стражей, уголовное дело скоро передадут в суд, сообщили в СУ СКР по региону.

Действия 36-летней петрозаводчанки квалифицировали как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Инцидент случился еще в октябре. В квартире одного из домов на улице Ильича.

Женщина была нетрезва и зла на своего супруга. Она ударила 37-летнего мужчину в бедро ножом. Он погиб на месте от колото-резаного ранения бедра с повреждением бедренной артерии, сопровождавшегося массивной кровопотерей.

Женщина на допросе рассказала, что не хотела убивать мужа. Просто не сдержала эмоций в ходе ссоры. // фото: СУ СКР по региону