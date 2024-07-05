Женщина в Краснодаре заперла коллег в квартире и убила

Кладовщица хлебозавода в Краснодаре заставила двух коллег выпить неизвестные таблетки. Женщины в результате погибли, передает Telegram-канал «SHOT».

Убийца была в неприязненных отношениях с коллегами и решила с ними расправиться. Она 3 июля пришла к 48-летней заведующей складом домой. В гостях у женщины была в тот момент 49-летняя сослуживица.

Злоумышленница вынула пистолет, который впоследствии оказался игрушечным. Она угрожала, не выпускала обидчиц из квартиры. Потом вынудила принять таблетки, от которых они умерли.

Затем убийца позвонила директору завода и попросила приехать в квартиру. Но в тот момент зашли сотрудники полиции и задержали ее. Возбуждено уголовное дело о двойном убийстве. // фото: «Петрозаводск говорит»