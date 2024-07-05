Легковушка вылетела на газон в Петрозаводске

Вечером в четверг, 4 июля, на Кукковке в Петрозаводске произошло странное ДТП. Видео опубликовали в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

В кадре видно, что легковушка совершает странный маневр. Автомобиль выехал с дороги прямо на газон.

Инцидент случился на пересечении с улицей Ровио. Момент запечатлела камера «Ситилинк», судя по записи, это было после 18 часов вечера.

В комментариях автомобилисты пишут, что проезжая часть на этом участке покрыта ямами. // фото, видео: «Подслушано у водителей Птз и Карелии»/ВКонтакте