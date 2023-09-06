Женщина утопила в ванне собственную маленькую дочь в российском городе

В Краснодаре 35-летняя женщина утопила в ванне собственную двухлетнюю дочь. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета России.

По данным ведомства, подозреваемая проживала с ребенком в съемной квартире. Днем 5 сентября они были дома одни. В какой-то момент женщина взяла малыша, окунула его в ванну с водой и держала там, пока девочка не перестала подавать признаки жизни.

После случившегося горожанка сама позвонила в экстренные службы. Ее доставили к следователю. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

По делу назначены судебные экспертизы. В отношении подозреваемой также проведут психолого-психиатрическую экспертизу. // Фото: СК РФ