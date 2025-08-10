Женщина убила детей и свела счеты с жизнью

Медицинский работник убила своих детей и покончила с собой. Страшную картину в квартире одного из домов Екатеринбурга увидела бабушка погибшей и правоохранители 10 августа.

В причинах трагедии теперь пытаются разобраться следователи. Детям было 3 годика и 9 лет. Женщине – 49. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

По информации газеты «Известия», убитые дети лежали на детской кровати, их мать была на полу на кухне. Следователи и криминалисты осмотрели место убийства, допросили свидетелей. Назначены экспертизы. © «Петрозаводск говорит»