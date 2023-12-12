Женщина спасла двух детей от огня, но погибла сама

Страшный пожар унес жизни трех человек в Иркутске. Ночью 11 декабря на пятом этаже загорелась квартира, где проживала многодетная семья.

Женщина смогла сбросить с высоты семилетнюю дочь и четырехлетнего сына, соседи успели поймать детей, сообщает телеграм-канал Shot. Спастись сама женщина не смогла. В огне также погибли ее муж и девятилетний сын. Пострадавших детей госпитализировали, они в реанимации.

Предварительно, пожар возник в результате короткого замыкания электропроводки. Следователи возбудили уголовное дело. // фото freepik.com/ ilovehz