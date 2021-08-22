Женщина разбила иномарку, не справившись с управлением на перекрестке

Авария с участием автомобиля «Опель Корса» под управлением 34-летней женщины произошла днем 21 августа на дороге Великая Губа – Оятевщина.

При совершении правого поворота на Т-образном перекресте водитель не справилась с управлением, рассказали в Госавтоинспекции Карелии. Машина съехала в кювет. В аварии женщина получила травмы. Ее госпитализировали в медвежьегорскую ЦРБ. Проводится проверка. (фото источника)