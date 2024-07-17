17 июля 2024, 20:44
Женщина пыталась спасти гадюку и попала в реанимацию
Найденная на АЗС в Подмосковье ядовитая змея не оценила доброту спасительницы и укусила ее
Женщина в Московской области оказалась в реанимации после укуса ядовитой змеи. Она попыталась спасти гадюку, рассказали 17 июля в пресс-службе Минздрава России.
Змею 43-летняя женщина увидела на автозаправке и хотела помочь ей попасть обратно в лес. Однако гадюка это не оценила и укусила спасительницу.
Укус пришелся в мягкую ткань между большим и указательным пальцами. Пострадавшая попала в реанимацию в тяжелом состоянии. В больнице пациентке провели терапию, снижающую количество токсических веществ в организме. Потом она продолжила лечение в терапевтическом отделении. // фото: freepik.com