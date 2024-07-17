17 июля 2024, 20:14
Мужчина в Карелии выпал из лодки и утонул
Очевидцы обнаружили утопленника в Медвежьегорском районе
Вечером 17 июля в Медвежьегорском районе произошла трагедия: утонул мужчина. О смерти местного жителя сообщили в МЧС Карелии.
Инцидент случился в 18:30 в районе поселка Сосновка в акватории Повенецкой губы Онежского озера.
Там опрокинулась лодка, в ней находился мужчина, который выпал в воду и утонул. Его тело обнаружили местные жители. Обстоятельства происшествия уточняются, на место выехали сотрудники полиции. // фото: freepik.com