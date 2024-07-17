Мужчина в Карелии выпал из лодки и утонул

Вечером 17 июля в Медвежьегорском районе произошла трагедия: утонул мужчина. О смерти местного жителя сообщили в МЧС Карелии.

Инцидент случился в 18:30 в районе поселка Сосновка в акватории Повенецкой губы Онежского озера.

Там опрокинулась лодка, в ней находился мужчина, который выпал в воду и утонул. Его тело обнаружили местные жители. Обстоятельства происшествия уточняются, на место выехали сотрудники полиции. // фото: freepik.com