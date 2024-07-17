Электричка под Гатчиной раздавила авто, погибли 2 ребенка и 2 взрослых

Согласно предварительным данным, два ребенка и двое взрослых погибли 17 июля в страшном ДТП в Ленобласти. На регулируемом железнодорожном переезде между Строганово и Мшинской в Гатчинском районе поезд «Ласточка» снес легковой автомобиль, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Машинист попытался остановить поезд с помощью экстренного торможения, однако избежать столкновения не удалось. На место аварии прибыл региональный транспортный прокурор Алексей Оптовкин. В настоящее время движение поездов приостановлено.

Судя по видеозаписям с места происшествия, Renault Koleos был сильно поврежден и разорван на несколько частей, одну из которых поезд протащил до станции Дивенская. От авто практически ничего не осталось.

Находившихся в салоне взрослых выбросило из машины, а тела детей, зажатых в разрушенном автомобиле, извлекают спасатели.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Переезд не оборудован шлагбаумом, там есть лишь семафор и звуковой сигнал. // фото: Северо-Западная транспортная прокуратура