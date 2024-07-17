Пассажирку автобуса в Петрозаводске увезли в больницу после торможения

Попытка водителя автобуса избежать ДТП привела к травмированию пассажиров. Инцидент произошел 17 июля днем в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

Пассажирский автобус № 26 подъезжал к пересечению улицы Куйбышева и проспекта Карла Маркса. В 12:40 водитель резко затормозил, чтобы не врезаться в легковой автомобиль.

В результате пассажиры получили травмы. Пожарные-медики оказали помощь трем людям, одну пассажирку направили в БСМП для более детального осмотра. // фото: скриншот видео МЧС Карелии