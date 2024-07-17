17 июля 2024, 16:24
Подозреваемый в Петрозаводске скрылся от полицейских, его ищут
Полиция просит помочь в поисках Виталия Мажонкова
Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают Виталия Игоревича Мажонкова. Мужчина 1987 года рождения скрылся от органов дознания, сообщили в МВД Карелии.
Его подозревают в совершении имущественного преступления, какого именно, полицейские не уточнили.
Всех, кто располагает значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить их по номеру: 8 981 4020614 . Конфиденциальность гарантируется. // фото: МВД Карелии