Водитель ВАЗ влетел в иномарку и ранил свою пассажирку

Во вторник, 16 июля, в ДТП в Медвежьегорске пострадала 54-летняя женщина. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Это произошло в 11:55, когда 46 - летний водитель ВАЗ 21043, выбрал опасную дистанцию до движущегося впереди Renault Duster.

За рулем иномарки была женщина-водитель 1987года рождения. Автомобили столкнулись, пострадала 54-летняя пассажирка ВАЗа. // фото: ГИБДД Карелии