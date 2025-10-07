07 октября 2025, 17:35
Женщина привезла в родной город тысячу упаковок нелегального товара
Жительница Сегежи хранила у сожителя немаркированную табачную продукцию
Фото: freepik
В Сегеже раскрыли схему незаконного оборота немаркированной табачной продукции. Преступнице назначили наказание в виде условного лишения свободы и крупного штрафа, сообщила пресс-служба прокуратуры Карелии.
Женщина привезла в город более тысячи упаковок на общую сумму свыше 140 тыс. рублей. Нелегальную продукцию она хранила в магазине сожителя. Позже сотрудники правоохранительных органов изъяли из оборота этот товар.
Преступницу привлекли по ч. 5 ст. 171.1 УК РФ - перевозка и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий. Суд назначил наказание: 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев и штраф в размере 60 тыс. рублей.