Женщина приехала в Петрозаводск и распространяла наркотики в городе

В Петрозаводске задержаны 35-летняя жительница Вологодской области и ее 39-летний знакомый. Их обвиняют в распространении наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным следствия, женщина распространяла «соли» в карельской столице через тайники-закладки. Установлена ее причастность к шести подобным преступлениям. Из тайников изъято порядка трех граммов наркотика. У мужчины при себе нашли около двух граммов запрещенных веществ.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Они арестованы. Фото: unsplash.com