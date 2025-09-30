Женщина приехала в гости к дочери и сказочно разбогатела

Жительница Кемеровской области приехала в гости к дочери в Новосибирск и выиграла 20 миллионов рублей в лотерею. Об этом пишет РИА Новости.

Как рассказала дочь победительницы, ее мама уже много лет покупает каждую неделю по два билета лотереи. При этом никогда прежде таких крупных выигрышей у нее не было. Когда женщине позвонили из клиентского офиса, чтобы сообщить о победе, она ответила не сразу, решив, что это мошенники.

Семья уже решила, что купит маме квартиру в Новосибирске, чтобы перевезти ее поближе к родственникам.

Ранее сообщалось, что россиянин купил лотерейный билет за 15 рублей, а выиграл два миллиона.