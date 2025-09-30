30 сентября 2025, 11:06
Женщина приехала в гости к дочери и сказочно разбогатела
Жительница Кузбасса выиграла в лотерею 20 миллионов рублей
Фото: freepik
Жительница Кемеровской области приехала в гости к дочери в Новосибирск и выиграла 20 миллионов рублей в лотерею. Об этом пишет РИА Новости.
Как рассказала дочь победительницы, ее мама уже много лет покупает каждую неделю по два билета лотереи. При этом никогда прежде таких крупных выигрышей у нее не было. Когда женщине позвонили из клиентского офиса, чтобы сообщить о победе, она ответила не сразу, решив, что это мошенники.
Семья уже решила, что купит маме квартиру в Новосибирске, чтобы перевезти ее поближе к родственникам.
