Женщина повысила голос и сильно пожалела об этом

В Прионежском районе ссора двух подвыпивших супругов стала поводом для возбуждения уголовного дела о побоях.

Во время бытового конфликта женщина повысила голос на мужа, он вышел из себя и в качестве аргумента использовал кулак, удар пришелся женщине в глаз.

Так как боль не проходила, потерпевшая обратилась за помощью к фельдшеру и обо всем рассказала. На лице у нее образовалась гематома, но вреда здоровью не было причинено, рассказали в пресс-службе регионального МВД.

30-летний супруг извинился перед женой. Полиции женщина рассказала о положительных сторонах мужа и о том, что он ее обеспечивает, пока она сама не работает. Как быть с любителем распускать руки, будет решать суд. // фото unsplash.com/ engin akyurt