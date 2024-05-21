Беспилотник помог полиции установить рыбака-нарушителя в Карелии

Полиция Карелии проводит профилактическое мероприятие по выявлению нарушителей, занимающихся незаконной ловлей рыбы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Так, в Пряжинском районе стражи порядка обнаружили нарушителя с помощью беспилотника. Мужчина занимался ловлей рыбы на реке, где это запрещено круглогодично.

63-летний житель Петрозаводска очень удивился, когда узнал, что его выявили с помощью квадрокоптера. В отношении мужчины был составлен административный протокол. Его судьбу решит суд. // Фото МВД по РК