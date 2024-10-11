Женщина пострадала в аварии на заснеженной дороге в Карелии

Утром 10 октября в Костомукше на дороге к ГОКу произошла серьезная авария. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ведомства, в 7:40 водитель автомобиля Daewoo Matiz на повороте врезалась во встречный автомобиль Mitsubishi ASX.

В результате ДТП 46-летняя водитель Daewoo Matiz получила травмы. Обстоятельства случившегося устанавливаются. // Фото ГАИ