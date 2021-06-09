09 июня 2021, 10:56
Происшествия

Женщина пострадала при столкновении автомобилей ВАЗ и ГАЗ

По сведениям ГИБДД, авария произошла из-за того. что водитель неправильно выбрал дистанцию

Авария с пострадавшей произошла в Пудожском районе на федеральной дороге «Вологда - Медвежьегорск». Дорожный инцидент случился 8 июня в 17:30.

По информации дорожной полиции, 47-летний водитель автомобиля ВАЗ неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с бортовым автомобилем ГАЗ, двигавшимся попутно.

В аварии пострадала 44-летняя пассажирка ВАЗа. Ей оказали помощь. (фото ГИБДД РК)

 

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новости Карелии
авария
ДТП
ГИБДД