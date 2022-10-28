Женщина сочла нож весомым аргументом в конфликтной ситуации

Сигнал о ножевом ранении у жителя Сегежского района поступил в полицию из медучреждения. Правда, мужчина рассказал медикам, что получил травму по неосторожности – упал на острый предмет. Но участковый выяснил, что к ранению потерпевшего причастна его сожительница.

В ходе проверки участковым уполномоченным было установлено, что ножевое ранение 32-летнего мужчине нанесла 29-летняя сожительница во время конфликта – схватила нож и ударила обидчика в плечо. После этого сама оказала первую помощь и вызвала скорую.

«Травма была квалифицирована как легкий вред здоровью. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ, наказание по которому предусмотрено от исправительных работ до одного года до лишения свободы на срок до двух лет»,

- прокомментировали ситуацию в пресс-службе МВД Карелии.