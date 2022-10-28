«Ока» под управлением подростка попала в ДТП, пострадали двое

«Ока» под управлением подростка не вписалась в поворот, в результате дорожной аварии пострадали двое.

ДТП произошло утром 27 октября в Питкярантском районе на дороге «Олонец-Питкяранта-Леппясилта». В Госавтоинспекции Карелии предварительно установили, что за рулем малолитражки находился 17-летний юноша, не имеющий прав. Вместе с ним в машине находился 31-летний мужчина.

При прохождении поворота, автомобиль слетел с дороги в кювет. Машина перевернулась на крышу. В результате пострадали несовершеннолетний водитель и пассажир. Их госпитализировали.

«В настоящее время по факту ДТП и по заявлению об угоне транспортного средства сотрудники полиции проводят проверки»,

- прокомментировали в ГИБДД.

Также решается вопрос о привлечении родителей подростка к административной ответственности. Их могут наказать за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию. (фото Госавтоинспекция РК)