02 ноября 2023, 10:07
Происшествия

Женщина погибла в ДТП под Петрозаводском

На Суоярвском шоссе произошла страшная авария

Сегодня в Карелии в дорожной аварии погибла женщина. Об этом сообщает министр здравоохранения республики Михаил Охлопков в своем Telegram-канале.

По данным чиновника, трагедия произошла на Суоярвском шоссе, не уточняется, где именно. Столкнулись два автомобиля.

В ДТП погибла женщина 1982 года рождения, жительница Карелии. Ее смерть наступила до приезда бригады скорой помощи. // Фото: unsplash.com / Parth Natani

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