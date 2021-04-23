Женщина поехала менять шины и разбогатела

Жительница США приехала в автосервис, чтобы сменить резину, и сорвала куш в лотерее. Об этом пишет издание UPI.

Американка по имени Мика Льюис решила скоротать время в очереди на замену шин и купила несколько билетов моментальной лотереи. Один из них принес женщине 10 тысяч долларов.

«Пока я сидела в комнате ожидания автосервиса, я стерла защитный слой с билета. Сначала я предположила, что просто неправильно смотрю на билет. Не может быть, чтобы я выиграла так много. Но в конце концов я перепроверила все несколько раз и начала понимать, что на самом деле выиграла!» - сообщила победительница.

Женщина рассказала, что планирует на выигранные деньги отправиться в семейное путешествие во Флориду. Остальной выигрыш она хочет сберечь. Фото mechanikapiotrus.pl