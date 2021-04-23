Россия возобновляет полеты на курорты Египта

Россия и Египет договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами. Это касается и полетов на курорты Харм-эш-Шейх и Хургада, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента Египта.

По данным канцелярии египетского лидера, о возобновлении авиасообщения договорились президенты двух стран. Египетские власти отметили, что аэропорты курортов полностью соответствуют требованиям безопасности.

Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Фото ytimg.com