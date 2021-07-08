Женщина оставила мобильник у приятеля, он решил сделать подарок другу

Женщина в Медвежьегорском районе пострадала из-за собственной доверчивости и забывчивости. С ее банковского счета списал деньги хороший знакомый. Дама гостила у мужчины и оставила мобильный телефон, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Карелии.

Утром 41-летняя женщина обнаружила, что кто-то списал средства с ее счета в банке. Поскольку сделать это не составляет труда по мобильному приложению, потерпевшая быстро вычислила вора.

Она рассказала полицейским, что накануне гостила у 33-летнего приятеля и оставила свой сотовый телефон там. Мужчина ранее судим, так что подозрения могли оказаться небеспочвенными.

Сотрудники угрозыска установили, что он действительно причастен к краже. Подозреваемый рассказал, что нашел смартфон знакомой дома и перевел с него 6 400 рублей другу. Возбуждено уголовное дело о краже. //Фото: pxhere