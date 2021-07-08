Юнец в Лоухском районе насмерть изрезал ножом знакомого при матери

Конфликт двух приятелей в поселке Чупа Лоухского района закончился для одного смертью, а для другого – обвинением в тяжком преступлении. В апреле 19-летний парень жестоко зарезал знакомого, на днях обвинительное заключение по его делу утвердили, сообщила прокуратура Карелии.

Молодой человек был пьян, когда пришел к знакомому. Они общались, потом поссорились из-за какого-то бытового повода. В итоге гость как минимум пять раз ударил хозяина квартиры ножом, который принес с собой. Он ранил потерпевшего в шею и тело. Агрессора не остановило даже то, что в соседней комнате была мать его жертвы.

От проникающих ранений приятель злоумышленника на месте скончался. Теперь молодого человека будут судить за убийство, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Раньше он уже совершал преступления, но менее тяжкие. За два дня до трагедии его осудили за кражу к обязательным работам. //Фото: 123ru.net