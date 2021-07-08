08 июля 2021, 11:33
Мужчину с двумя спутницами задержали в торговом центре Петрозаводска
Нарушители попытались украсть продукты, а одна девушка испортила банку энергетика
Ночью 8 июля мужчина и две девушки совершили хищение и порчу товара в одном из торговых центров столицы Карелии. Росгвардейцы задержали нарушителей и передали полиции.
42-летний мужчина попытался украсть спиртное и мясную продукцию. Мужчина ранее привлекался к ответственности – он более 10 лет провел в тюрьме за кражи.
Его 24-летняя спутница пыталась вынести из магазина шоколад и мармелад. Вторая девушка не смогла удержать банку энергетика, в итоге товар оказался испорчен. (фото rbc.ru)