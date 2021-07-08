Мужчина в Беломорском районе оставил мотоцикл у дома и лишился его

В полицию в Беломорском районе обратился житель одного из местных поселков. У 43-летнего мужчины пропал мотоцикл. Он решил, что транспортное средство угнал знакомый. Но оказалось, что виноват вовсе не односельчанин потерпевшего, а два юнца из Беломорска, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Карелии.

Мужчина рассказал, что припарковал мотоцикл около своего дома, а потом не нашел его на месте. Полицейские сначала отрабатывали версию о знакомом, который мог совершить эту кражу.

Однако тот оказался не причастен к угону. Сотрудники угрозыска выяснили, что на мотоцикл польстились двое несовершеннолетних. Подростки живут в Беломорске, в поселок приехали отдохнуть.

Они рассказали, что увидели мотоцикл и захотели покататься. Без ключа зажигания завели технику и поехали в Беломорск. Там мотоцикл спрятали в гараже. Когда все выяснилось, подростки вернули транспортное средство хозяину. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело о краже. Ущерб владелец мотоцикла оценил в 18 400 рублей. //Фото: fox8.com