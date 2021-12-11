Женщина оставила младенца с подругой и нашла его мертвым

В Туве тело шестимесячного ребенка было обнаружено в спортивной сумке. Следователи выясняют обстоятельства гибели младенца, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, 10 декабря местная жительница пришла с ребенком в гости к своей подруге. Женщины выпивали, после чего мать отлучилась, оставив сына с приятельницей. Вернувшись, она не нашла ребенка и обратилась в полицию. В итоге тело мальчика с признаками насильственной смерти обнаружили в спортивной сумке на дворе.

Хозяйка дома была задержана. Решается вопрос о ее аресте. Ранее женщина уже была судима. По факту убийства малолетнего возбуждено уголовное дело. Фото pixabay.com/christianabella