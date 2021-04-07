Женщина ослушалась возлюбленного и сказочно разбогатела

Жительница Великобритании не послушала своего возлюбленного, который советовал ей бросить играть в лотереи, и выиграла миллион фунтов стерлингов (106 миллионов рублей). Об этом сообщает издание WalesOnline.

Работница дома престарелых Сара Томас рассказала, что во время обеденного перерыва зашла в магазин и купила, в числе прочего, лотерейный билет. По словам 26-летней девушки, ее молодой человек давно советовал ей завязать с лотереями, но она не послушалась.

Томас проверила результаты розыгрыша и обнаружила, что разбогатела на миллион фунтов стерлингов. Она рассказала о выигрыше коллегам по работе, но никто, в том числе она сама, не мог поверить в случившееся. Женщина попросила напарницу позвонить по громкой связи в штаб-квартиру лотереи и убедиться, что это не шутка.

«Когда в Camelot подтвердили, что я стала победительницей, мы все закричали. Я не могла в это поверить, до сих пор в голове не укладывается», - признается британка.

Узнав радостную новость, ее 28-летний возлюбленный посоветовал ей уйти с работы в тот же день, однако женщина отказалась. По словам Томас, она не хотела подводить своих коллег. Женщина заявила, что любит свою работу и не собирается увольняться.

Девушка рассказала, что в будущем планирует открыть собственное дело. Она надеется, что выигрыш поможет ей осуществить мечту. Кроме того, они с возлюбленным собираются купить большой дом с садом и отправиться в путешествие. Победительница также хочет получить водительские права и в будущем приобрести автомобиль. Фото The National Lottery