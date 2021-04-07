Мужчина обнаружил голую женщину в своей спальне и не смог ее прогнать

В штате Техас в США мужчина обнаружил в своей спальне незнакомую голую женщину и не смог выгнать ее. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным журналистов, в один из дней хозяин дома, расположенного в городе Киллин, проснулся ночью от шума в соседней комнате. Мужчина отправился туда и к своему удивлению увидел голую незнакомку, которая спала на надувном матрасе. Не сумев прогнать ее, американец вызвал полицию.

28-летняя женщина по имени Ховита Вон рассказала, что жила в этом доме в 2009 году. Уходить она наотрез отказалась. Тогда стражи порядка задержали ее, обвинив в незаконном проникновении в жилище. Во время задержания женщина плюнула в одного из полицейских и получила за это дополнительное обвинение в оскорблении государственного служащего.

Дальнейшая судьба американки остается неизвестной. Фото dexecure.net