Женщина на Renault влетела в Toyota, убив водителя, себя и пассажирку

Днем 19 августа на трассе «Кола» произошло ДТП, унесшее сразу три жизни. В Госавтоинспекции Карелии сообщили, что авария случилась на 348-м километре автодороги.

Примерно в 15:30 управлявшая Renault 63-летняя автоледи в Олонецком районе сначала выехала на обочину, а потом на встречную полосу. Там она влетела в Toyota, за рулем которой сидел 52-летний мужчина.

В результате аварии погибли сама женщина-водитель Renault и ее пассажирка. Не выжил и водитель Toyota. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники ДПС. Они выясняют, по какой причине иномарку женщины так сильно занесло. // Фото: mashintop