19 августа 2021, 16:20
Страстного любителя морепродуктов задержали в магазине Петрозаводска
Мужчина в столице Карелии открыто похитил крабовые палочки и филе форели
Посетитель одного из магазинов микрорайона Первомайский в Петрозаводске решил подкрепиться морепродуктами. Но платить за товар не собирался и просто вынес его из торговой точки, сообщили в УМВД РФ по Карелии.
Сотрудники магазина обратились в полицию 17 августа и рассказали, что мужчина взял с витрины пачку крабовых палочек и филе форели и направился к выходу.
Продавец пыталась его остановить, но сделать это женщине не удалось. Похититель скрылся вместе с товарами.
Полицейские задержали 21-летнего петрозаводчанина рядом с местом ЧП. Продукты у любителя рыбы изъяли, теперь его будут судить за грабеж и могут посадить за решетку на срок до четырех лет. // Фото: tortic84/Pixabay