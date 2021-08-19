Страстного любителя морепродуктов задержали в магазине Петрозаводска

Посетитель одного из магазинов микрорайона Первомайский в Петрозаводске решил подкрепиться морепродуктами. Но платить за товар не собирался и просто вынес его из торговой точки, сообщили в УМВД РФ по Карелии.

Сотрудники магазина обратились в полицию 17 августа и рассказали, что мужчина взял с витрины пачку крабовых палочек и филе форели и направился к выходу.

Продавец пыталась его остановить, но сделать это женщине не удалось. Похититель скрылся вместе с товарами.

Полицейские задержали 21-летнего петрозаводчанина рядом с местом ЧП. Продукты у любителя рыбы изъяли, теперь его будут судить за грабеж и могут посадить за решетку на срок до четырех лет. // Фото: tortic84/Pixabay