Огромная ветка старого тополя чуть не покалечила женщину в Кеми

Большая ветка старого тополя упала совсем рядом с жительницей Кеми. Женщина рассказала в сообществе «Общественный контроль г. Кемь» ВКонтакте, что кусок дерева задел ее.

Сместись кемчанка на несколько сантиметров, все могло бы закончиться гораздо печальнее. Женщине просто повезло. Инцидент произошел 18 августа рядом с банком ВТБ.

«С большого старого тополя, который давно надо снести, упала большая ветка и задела меня. Слава Богу, отделалась испугом», - написала пострадавшая.

Она уточнила, что на этом месте большие ветки падают регулярно. Жители обратились в диспетчерскую службу администрации Кеми, там обещали немедленно убрать аварийный тополь.

«Сегодня проходила мимо, ветка лежит там же, - рассказала кемчанка 19 августа. - Просьба принять меры срочно, пора давно спилить эти старые тополя. Там же ходит много людей, недалеко и до беды. Мое предложение - сделать это до выборов».

Земляки пострадавшей в комментариях отметили, что местные люди – добрые, не спешат подавать в суд и получать компенсацию за моральный ущерб. // Фото: сообществе «Общественный контроль г. Кемь»/ВКонтакте