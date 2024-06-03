03 июня 2024, 13:33
Женщина на Infiniti отправила в больницу пожилого водителя
ДТП случилось в тот момент, когда один автомобиль выезжал со второстепенной дороги
Пожилой водитель пострадал в аварии в Петрозаводске.
Днем 2 июня в районе пересечения улиц Софьи Ковалевской и Сыктывкарской 40-летняя женщина на Infiniti при выезде со второстепенной дороги не уступило проезд Lada.
Произошло столкновение, машины получили повреждения, досталось и 74-летнему водителю «Лады». Мужчину госпитализировали. // фото пресс-служба ГАИ