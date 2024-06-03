Девушка и мужчина разнесли бар на Древлянке

Силовиков вызвали ночью 3 июня в бар на Древлянке из-за драки. Администратор заведения рассказала прибывшим росгвардейцам, что двое устроили драку, оказалась разбита посуда и телевизор. Ущерб еще подсчитывают.

Росгвардейцы задержали дебоширов. Ими оказались 21-летняя девушка и 36-летний мужчина. Также в бар вызывали «скорую», но никого из гостей не госпитализировали.

Задержанных доставили в полицию. // фото unsplash.com/ Steve Allison