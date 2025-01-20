Женщина лишилась работы и премии из-за кота

25-летняя китаянка написала черновик своего заявления об увольнении. Отправлять письмо своему работодателю девушка не стала, так как еще раздумывала над принятием решения. Она колебалась, так как ей нужны были деньги. Решение за нее приняла одна из девяти ее кошек, сообщает РИА Новости.

Питомец запрыгнул на стол и нажал случайно кнопку на компьютере, в итоге черновик об увольнении ушел начальнику девушки. Увидев, что произошло, китаянка тут же связалась с работодателем и переложила вину за произошедшее на кота, но ее уволили и оставили без годовой премии. // фото unsplash.com