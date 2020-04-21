Женщина бесследно пропала в Карелии

Полиция по Кондопожскому району устанавливает местонахождение Кристины Михайловны Невзоровой. Женщина, 1988 года рождения, 8 апреля ушла из своего дома. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

На вид разыскиваемой: 25-27 лет, рост 150-155 см, среднего телосложения, волосы темно-русого цвета.

Была одета: куртка песчаного цвета с капюшоном, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета, свитер вязаный светло-голубого цвета.

Полиция просит всех, кто обладает информацией об обстоятельствах исчезновения Кристины Невзоровой или о ее местонахождении, сообщать по телефонам: +7-999-094-53-28, +7(814-51) 2-09-02 или 02 (с мобильного – 102).