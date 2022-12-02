Железные дороги Карелии будут чистить 23 единицы спецтехники

Уборку снега с железнодорожной инфраструктуры в Карелии будут осуществлять с помощью 23 единиц специальной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Очищать железнодорожные пути в границах Петрозаводского региона ОЖД зимой будут снегоочистительные и снегоуборочные машины. Они есть на станциях в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, на станциях Медвежья Гора, Сегежа, Нигозеро, Костомукша, Суоярви и Свирь.

Снег будут вывозить на специальные площадки железнодорожных станций Петрозаводск и Беломорск. // фото: freepik.com