02 декабря 2022, 16:20
Железные дороги Карелии будут чистить 23 единицы спецтехники
Снег с железнодорожной инфраструктуры будут вывозить на две площадки
Уборку снега с железнодорожной инфраструктуры в Карелии будут осуществлять с помощью 23 единиц специальной техники. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
Очищать железнодорожные пути в границах Петрозаводского региона ОЖД зимой будут снегоочистительные и снегоуборочные машины. Они есть на станциях в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, на станциях Медвежья Гора, Сегежа, Нигозеро, Костомукша, Суоярви и Свирь.
Снег будут вывозить на специальные площадки железнодорожных станций Петрозаводск и Беломорск. // фото: freepik.com