09 июня 2022, 21:41
Железнодорожный парк благоустраивают в Медвежьегорске
Общественную территорию в карельском городе приводят в порядок
Железнодорожный парк в Медвежьегорске приводят в надлежащий вид. Работы по благоустройству уже начались, сообщили в районной администрации.
Они идут в рамках муниципального контракта, подрядчик в том числе красит деревянный мост.
Власти сообщили, что работы по окраске должны завершить до 20 июня текущего года. // Фото: администрация Медвежьегорского района/ВКонтакте