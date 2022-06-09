Железнодорожный парк благоустраивают в Медвежьегорске

Железнодорожный парк в Медвежьегорске приводят в надлежащий вид. Работы по благоустройству уже начались, сообщили в районной администрации.

Они идут в рамках муниципального контракта, подрядчик в том числе красит деревянный мост.

Власти сообщили, что работы по окраске должны завершить до 20 июня текущего года. // Фото: администрация Медвежьегорского района/ВКонтакте