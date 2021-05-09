09 мая 2021, 17:43
Железнодорожное сообщение с Финляндией может возобновиться к Евро-2021
Чемпионат Европы будет проходить летом, с 11 июня по 11 июля
Финляндия может возобновить железнодорожное сообщение с Россией на время чемпионата Европы по футболу. Об этом сегодня сообщает Yle со ссылкой на MTV.
Футбольный «праздник» пройдет с 11 июня по 11 июля. Матчи чемпионата Европы разделены на несколько европейских стран. Матчи группового этапа финская сборная сыграет в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Ожидается, что правительство Суоми примет соответствующее решение на пленарном заседании госсовета в среду. (фото zaks.ru)