Железнодорожное сообщение с Финляндией может возобновиться к Евро-2021

Финляндия может возобновить железнодорожное сообщение с Россией на время чемпионата Европы по футболу. Об этом сегодня сообщает Yle со ссылкой на MTV.

Футбольный «праздник» пройдет с 11 июня по 11 июля. Матчи чемпионата Европы разделены на несколько европейских стран. Матчи группового этапа финская сборная сыграет в Санкт-Петербурге и Копенгагене.

Ожидается, что правительство Суоми примет соответствующее решение на пленарном заседании госсовета в среду. (фото zaks.ru)