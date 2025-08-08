Жаркое лето убило рыбу, которую в Ладожском озере разводят форелеводы

В региональном Минсельхозе прокомментировали массовую гибель форели в Карелии. Там подтвердили, что в некоторых рыбоводных хозяйствах в Ладожском озере на территории республики «наблюдается повышенный отход форели в садках».

Рыба погибла из-за жаркой и солнечной погоды, которая установилась в республике в июле. Аномальная погода «привела к экстремальному прогреву воды и снижению содержания растворенного кислорода».

В министерстве также повторили свои слова, что выращиваемая форель является холодолюбивой. При температуре воды более +22 градусов ее перестают кормить. Почти месяц форель в садках не кормят, ждут понижения температуры.

Рыбоводческие хозяйства обязаны вылавливать и утилизировать погибшую рыбу согласно действующим нормам и правилам. О нарушениях просят сообщать в Россельхознадзор. © «Петрозаводск говорит»