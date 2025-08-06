Жара пошла на убыль. Сегодня в Карелии свежо и сыро

В Петрозаводске переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +22, +24, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный умеренный при грозе порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Кондопоге, Сегеже, Сортавале, Калевале днем +23;

В Медвежьегорске днем +24;

В Олонце днем +21;

В Пудоже днем +26;

В Суоярви днем +20. © «Петрозаводск говорит»