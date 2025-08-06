06 августа 2025, 06:30
Жара пошла на убыль. Сегодня в Карелии свежо и сыро
Синоптики дали прогноз погоды на 6 августа
фото «Петрозаводск говорит»
В Петрозаводске переменная облачность, кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +22, +24, рассказали в карельском гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный умеренный при грозе порывистый. Температура воздуха днем +21, +26.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Кондопоге, Сегеже, Сортавале, Калевале днем +23;
В Медвежьегорске днем +24;
В Олонце днем +21;
В Пудоже днем +26;
В Суоярви днем +20. © «Петрозаводск говорит»