Зайца заметили на улицах карельского города

Камера наблюдения, установленная на одном из домов в Костомукше, запечатлела зайца, пробежавшего по городу. Ролик публикует издание «64-я параллель».

Любопытно, что накануне в Сети появилось видео с этой же камеры наблюдения, на котором видно, как в ту же сторону, только несколько раньше, бежала росомаха. В городе уже дали название этой тропе - «звериный хайвэй».

Одна из читательниц издания опубликовала еще одно видео. Она уверена, что сняла того же самого зайчика. Женщина встретила зверя по дороге на работу на той же улице. Фото: скриншот видео Марины Шумовой