Завтра в Карелии похолодает, ожидаются снег и гололедица

В воскресенье, 29 марта, в Петрозаводске, по информации Карельского гидрометцентра, ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха ночью – от -2, -4, днем – 0, +2 градуса.

В целом по Карелии погода будет облачной с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, северный умеренный, ночью по северным районам местами порывистый. Температура воздуха ночью – от -2, -7, на северо-западе до -10, днем – от +2 до -3 градусов.

Прогноз погоды в районных центрах, по информации «Гисметео»:

В Костомукше – переменная облачность, небольшой снег, от -3 до -7 градусов.

В Сегеже – малооблачно, небольшой снег, от -2 до -6 градусов.

В Сортавале – малооблачно, небольшой снег, 0 – +3 градуса.