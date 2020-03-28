Штормовое предупреждение объявлено в Карелии

Вечером 28 марта местами на севере по Республике Карелия ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами 15-17 м/с. По информации Карельского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», под действие неблагоприятного явления могут попасть Калевальский, Лоухский и Кемский муниципальные районы.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов.

Будьте осторожны. Ограничьте поездки на личном автотранспорте, нахождение детей на улице и движение по пешеходным подвесным мостам.